Россиян предупредили об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

Юрист Бондарь: для оформление субсидий на ЖКХ потребуется электронная подпись

Оформление субсидий на оплату ЖКХ через «Госуслуги» с 25 декабря потребует электронной подписи гражданина, предоставление неполного комплекта документов может привести к приостановке рассмотрения заявки на десять рабочих дней. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как заявил юрист, с 25 декабря для получения субсидий через портал потребуется обязательная наличие электронной подписи, которая может быть как усиленной неквалифицированной, так и квалифицированной.

Такое решение приняли для улучшения безопасности процесса и снижения количества ошибок и мошенничества при подаче заявок. Если документы будут представлены неполностью, рассмотрение заявки могут приостановить на срок до десяти рабочих дней, что позволит заявителю исправить недостатки.

Кроме того, с 25 сентября вступили в силу новые правила, усложняющие процедуру получения субсидий для нарушителей обязательств по оплате услуг ЖКХ. Новые изменения подразумевают, что при рассмотрении заявок соцслужбы обязаны учитывать данные из Государственной системы ЖКХ с историей платежей граждан за последние три года.

Ранее сообщалось, что сильнее всего рост тарифов ЖКХ в следующем году заметят жители Пермского края — рост может составить более 20 процентов. На втором месте оказалась Архангельская область, на третьем — Кемеровская область.