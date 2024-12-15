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16:04, 15 декабря 2024Россия

Россиянка на протяжении девяти лет избивала детей и зашивала их раны

Жительница Нижегородской области на протяжении девяти лет избивала четырех детей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Нижегородской области

Жительница Дивеевского района Нижегородской области на протяжении девяти лет избивала четырех детей и самостоятельно зашивала их раны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, россиянка отстранилась от воспитания несовершеннолетних, она не заботилась об их физическом и нравственном развитии. Женщина истязала детей, поскольку не была довольна их поведением. После этого она с помощью иголки и ниток скрывала нанесенные увечья.

Ранее сообщалось, что жительница Прокопьевска Кемеровской области избивала четырехлетнюю дочь и снимала синяки на видео. Выяснилось, что родительница ведет асоциальный образ жизни. Прокуратура российского региона после распространения ролика по соцсетям организовала проверку.

ЖЗЛ
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