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05:56, 15 декабря 2024Россия

Российские беспилотники уничтожили полевой склад ВСУ

Операторы ударных БПЛА России уничтожили полевой склад ВСУ в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательного батальона 58-й группировки «Днепр» уничтожили в Запорожской области полевой склад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Первое попадание было прямое, прямо в центр всех этих мин, началось возгорание, после него произошла сильная детонация», — сообщил начальник штаба батальона с позывным «Беркут».

По его словам, разведчики на постоянной основе поддерживают российские штурмовые подразделения.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили три склада беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Поражение складам украинских дронов было нанесено авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, были поражены «скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах».

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