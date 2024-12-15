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07:19, 15 декабря 2024Россия

Российский регион за день атаковали 37 украинских дронов

Гладков: Белгородскую область 14 декабря атаковали 37 дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Белгородскую область 14 декабря атаковали 37 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом рассказал в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день Белгородская область подверглась тридцать семь раз атакам со стороны беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины», — заяви он.

Гладков уточнил, что в течение 2024 года в столицу и Подмосковье на лечение были отправлены 380 человек, пострадавших от ударов.

В ночь на 15 декабря житель села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области пострадал при атаке украинских беспилотников, он получил осколочные ранения. Об этом рассказал глава региона Алекандр Богомаз.

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