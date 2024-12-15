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18:14, 15 декабря 2024Мир

Ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» прибыла на Ближний Восток

CENTCOM сообщил о прибытии флагмана «Гарри Трумэн» в регион Ближнего Востока
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Maxwell Higgins / Reuters

Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о прибытии в регион Ближнего Востока американской ударной группы совместно с авианосцем «Гарри Трумэн» (Harry Truman). Об этом сообщает РИА Новости.

«14 декабря авианосная ударная группа USS Harry Truman (...) вошла в зону ответственности CENTCOM», — сообщило командование.

В сентября стало известно, что авианосец Военно-морских сил (ВМС) США «Гарри Трумэн» отправился на Ближний Восток во главе ударной авианосной группы. Он покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания.

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