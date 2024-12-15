В ДНР доложили о запертых в «кармане» сотнях бойцов ВСУ

Пушилин: около 200 бойцов ВСУ заперты в кармане у населенного пункта Анновка

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о запертых в своеобразном кармане близ населенного пункта Анновка бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, недалеко от села в Покровском районе оказались заперты около 200 украинских военнослужащих. «Ничем хорошим там для них ситуация не завершится», — добавил он.

Ранее Пушилин сообщил, что практически все высотные здания в Дзержинске (украинское название города — Торецк) контролируют Вооруженные силы России. Однако ожесточенные бои там продолжаются, отметил он.