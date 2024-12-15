В Госдуме решили обсудить ужесточение наказания за продажу детям табака

Володин заявил, что в ГД обсудят ужесточение наказания за продажу детям табака

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин заявил, что парламентарии на следующей неделе решили обсудить ужесточение наказания за продажу детям табака. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Володин уверен, что потребление вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов негативно отражается на здоровье несовершеннолетних россиян.

Председатель нижней палаты парламента предложил значительно повысить ответственность за продажу подросткам табачной и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства.

«В несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения — до 2 миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность (законопроект принят в первом чтении 10 декабря)», — написал он.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев поддержал идею штрафовать водителей за курение электронных сигарет за рулем.