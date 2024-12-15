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09:57, 15 декабря 2024Россия

В Госдуме решили обсудить ужесточение наказания за продажу детям табака

Володин заявил, что в ГД обсудят ужесточение наказания за продажу детям табака
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин заявил, что парламентарии на следующей неделе решили обсудить ужесточение наказания за продажу детям табака. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Володин уверен, что потребление вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов негативно отражается на здоровье несовершеннолетних россиян.

Председатель нижней палаты парламента предложил значительно повысить ответственность за продажу подросткам табачной и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства.

«В несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения — до 2 миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность (законопроект принят в первом чтении 10 декабря)», — написал он.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев поддержал идею штрафовать водителей за курение электронных сигарет за рулем.

ЖЗЛ
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