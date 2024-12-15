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00:03, 15 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве признали использование сбитым под Херсоном летчиком ВСУ иностранных вооружений

Воздушные силы Украины: сбитый под Херсоном пилот использовал иностранное оружие

Фото: Globallookpress.com

Воздушные силы Украины признали, что сбитый под Херсоном летчик использовал иностранные вооружения. Как уточняется в их Telegram-канале, с боевого задания не вернулся пилот 299-й бригады тактической авиации.

«Пилоты тактической авиации работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства», — отмечается в публикации.

Подробности о модели самолета и типах применяющихся вооружений не раскрываются.

Накануне стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет тактической авиации севернее Херсона.

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