В Киеве признали использование сбитым под Херсоном летчиком ВСУ иностранных вооружений

Воздушные силы Украины признали, что сбитый под Херсоном летчик использовал иностранные вооружения. Как уточняется в их Telegram-канале, с боевого задания не вернулся пилот 299-й бригады тактической авиации.
«Пилоты тактической авиации работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства», — отмечается в публикации.
Подробности о модели самолета и типах применяющихся вооружений не раскрываются.
Накануне стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет тактической авиации севернее Херсона.