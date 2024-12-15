В команде Трампа заявили о готовности рассмотреть одну инициативу по Украине

Майк Уолтц: команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Об этом в эфире телеканала CBS заявил будущий помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

11 декабря Орбан говорил, что Будапешт предложил Киеву организовать на Рождество прекращение огня и обмен военнопленными с Москвой. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг эту инициативу, указал политик.

Комментируя это предложение, Уолтц отметил, что существует необходимость прекратить боевые действия на Украине.

«И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — сказал он.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал условия для рождественского перемирия. По его словам, таковыми могли бы быть отсутствие провокаций в адрес России и прекращение ударов вглубь территории страны.