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20:20, 15 декабря 2024Мир

В команде Трампа заявили о готовности рассмотреть одну инициативу по Украине

Майк Уолтц: команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Об этом в эфире телеканала CBS заявил будущий помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

11 декабря Орбан говорил, что Будапешт предложил Киеву организовать на Рождество прекращение огня и обмен военнопленными с Москвой. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг эту инициативу, указал политик.

Комментируя это предложение, Уолтц отметил, что существует необходимость прекратить боевые действия на Украине.
«И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — сказал он.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал условия для рождественского перемирия. По его словам, таковыми могли бы быть отсутствие провокаций в адрес России и прекращение ударов вглубь территории страны.

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