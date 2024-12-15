В МИД Украины потребовали от ФИФА извинений за ролик с российским Крымом

Спикер МИД Украины Тихий: ждем извинений от ФИФА за ролик с российским Крымом

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X отреагировал на то, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым является частью России.

«Перекраивая международные границы, ФИФА поддержала российскую пропаганду. Мы исправили карту для вас и ждем публичных извинений», — потребовал Тихий.

Ранее в ФИФА и УЕФА по поводу ролика обратилась Украинская федерация футбола (УАФ). Там назвали произошедшее недопустимой ошибкой.

13 декабря на сайте ФИФА было опубликовано видео о жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026. В нем говорилось о сборных, которые не могут играть друг против друга по политическим мотивам. На продемонстрированной карте Крымский полуостров показан российским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.