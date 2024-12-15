В подвалах домов взятого Россией под контроль села в ДНР нашли запертых ВСУ мирных жителей

МО: в подвалах села Петровка в ДНР нашли запертых ВСУ мирных жителей

В подвалах взятого под контроль российскими войсками села Петровка в Донецкой народной республике (ДНР) нашли мирных жителей, запертых там Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что штурмовые подразделения группировки «Центр» уничтожили украинские позиции в лесополосах вблизи населенного пункта, после чего вошли в него малыми группами с двух сторон.

«В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками», — уточнили в Минобороны.

1 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике были взяты под контроль ВС России.

