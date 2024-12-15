Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:57, 15 декабря 2024Бывший СССР

В подвалах домов взятого Россией под контроль села в ДНР нашли запертых ВСУ мирных жителей

МО: в подвалах села Петровка в ДНР нашли запертых ВСУ мирных жителей

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

В подвалах взятого под контроль российскими войсками села Петровка в Донецкой народной республике (ДНР) нашли мирных жителей, запертых там Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что штурмовые подразделения группировки «Центр» уничтожили украинские позиции в лесополосах вблизи населенного пункта, после чего вошли в него малыми группами с двух сторон.

«В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками», — уточнили в Минобороны.

1 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике были взяты под контроль ВС России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      На Украине заявили о критических потерях и невозможности удержать позиции под Курахово

      Правая партия в Германии приняла резолюцию за мир на русском языке

      Нарышкин ответил на вопрос про разговор с главой ЦРУ об «Орешнике»

      Су-35С прикрыли российские экипажи ВКС в курском приграничье

      ФСБ раскрыла сумму вознаграждения исполнителю подрыва внедорожника в Донецке

      ФСБ обвинила спецслужбы Украины в организации подрыва внедорожника в Донецке

      Гладков заявил о гибели ребенка в результате атаки ВСУ

      Украинская администрация Курахово принудительно вывозила детей

      В подвалах домов взятого Россией под контроль села в ДНР нашли запертых ВСУ мирных жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше