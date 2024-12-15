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23:36, 15 декабря 2024Россия

В России выбрали культурную столицу 2026 года

В России признали Омск культурной столицей 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Омск был выбран культурной столицей 2026 года по итогам федерального конкурса среди городов России. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе церемонии награждения омский губернатор Виталий Хоценко пригласил всех посетить город, пообещав гостям культурные мероприятия и «гастрономические чудеса».

По данным агентства, в номинации «Народное голосование» победил город Владимир, а «Восходящими звездами» стали Сыктывкар и Тамбов.

Ранее стали известны лучшие города мира для иностранцев. Рейтинг возглавили Цюрих, Вена и Женева. Самыми неудачными для жизни городами были признаны Хартум, Багдад, Банги, Сану, Порт-о-Пренс, Нджамену, Дамаск, Киншасу, Уагадугу и Триполи.

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