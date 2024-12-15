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22:23, 15 декабря 2024Мир

В Швейцарии прекратили дело против дяди Асада

Matin Dimanche: дело против дяди Асада будет прекращено из-за состояния здоровья
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: SANA / Reuters

Швейцарский уголовный суд (TFP) уведомил стороны процесса против Рифата Асада, дяди бывшего президента Сирии Башара Асада, о скором прекращении расследования из-за состояния здоровья обвиняемого и невозможности доставить его в Швейцарию. Об этом сообщает Matin Dimanche.

«TPF 29 ноября проинформировал стороны о том, что, по его мнению, Рифат Асад страдает заболеваниями, которые не позволяют ему путешествовать и участвовать в судебном процессе. По этой причине суд рассматривает возможность прекращения производства по этому делу», — указано в сообщении.

Газета подчеркивает, что дядю Асада обвиняли в военных преступлениях, совершенных в городе Хама в 1982 году. В 2021 году Рифат Асад покинул Францию, чтобы избежать экстрадицию в Швейцарию и суда. Он укрывался в Сирии, а после ухода Башара Асада с поста президента он уехал в Ливан.

Ранее стало известно, что стоимость активов семьи Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов. «У них всегда был план "Б", и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — разъяснил бывший сотрудник Белого дома Эндрю Тейблер.

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