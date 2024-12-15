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22:17, 15 декабря 2024Россия

В российском регионе ввели свободное посещение в школах

Калининградский губернатор ввел свободное посещение школ из-за штормового ветра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В калининградских школах ввели свободное посещение из-за штормового ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 16 декабря. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в Telegram-канале.

Он предупредил, что находиться на улице во время шторма опасно, призвав жителей региона не покидать свои дома без надобности и не оставлять детей без присмотра. Глава области также добавил, что в случае ухудшения ситуации все школы будут переведены на дистанционное обучение.

Ранее более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за ураганного ветра и сильного снегопада. Массовые отключения света коснулись, в частности, Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска.

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