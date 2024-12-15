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09:23, 15 декабря 2024Россия

ВСУ используют тероборону под Курском в качестве приманки для российских военных

ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для российских войск
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют бойцов территориальной обороны под Курском в качестве приманки для российских военных. Об этом рассказал в интервью РИА Новости офицер с позывным Ладья.

Он отметил, что Россия продолжает наступать в зоне проведения спецоперации. Украинские войска, по информации Ладьи, намерены удержаться на позициях, подключая к этому процессу резервы.

По данным офицера, ВСУ выводят на передний край бойцов теробороны, фактически отправляя их на смертельное задание. Они предусматривают цель — выявить точки размещения российских солдат.

Как признался Ладья, на участке действует несколько центров сил спецопераций ВСУ. Здесь видели и иностранных наемников. В украинских рядах указывали, что за побег с поля боя им угрожают расстрелом.

Ранее сообщалось, что ВСУ направили на передовую в Курскую область инструкторов из стран НАТО.

Один из офицеров пояснил, что получил соответствующую информацию от пленного британского наемника в ходе допроса.

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