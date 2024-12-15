Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют бойцов территориальной обороны под Курском в качестве приманки для российских военных. Об этом рассказал в интервью РИА Новости офицер с позывным Ладья.
Он отметил, что Россия продолжает наступать в зоне проведения спецоперации. Украинские войска, по информации Ладьи, намерены удержаться на позициях, подключая к этому процессу резервы.
По данным офицера, ВСУ выводят на передний край бойцов теробороны, фактически отправляя их на смертельное задание. Они предусматривают цель — выявить точки размещения российских солдат.
Как признался Ладья, на участке действует несколько центров сил спецопераций ВСУ. Здесь видели и иностранных наемников. В украинских рядах указывали, что за побег с поля боя им угрожают расстрелом.
Ранее сообщалось, что ВСУ направили на передовую в Курскую область инструкторов из стран НАТО.
Один из офицеров пояснил, что получил соответствующую информацию от пленного британского наемника в ходе допроса.