ВСУ используют тероборону под Курском в качестве приманки для российских военных

ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для российских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют бойцов территориальной обороны под Курском в качестве приманки для российских военных. Об этом рассказал в интервью РИА Новости офицер с позывным Ладья.

Он отметил, что Россия продолжает наступать в зоне проведения спецоперации. Украинские войска, по информации Ладьи, намерены удержаться на позициях, подключая к этому процессу резервы.

По данным офицера, ВСУ выводят на передний край бойцов теробороны, фактически отправляя их на смертельное задание. Они предусматривают цель — выявить точки размещения российских солдат.

Как признался Ладья, на участке действует несколько центров сил спецопераций ВСУ. Здесь видели и иностранных наемников. В украинских рядах указывали, что за побег с поля боя им угрожают расстрелом.

Ранее сообщалось, что ВСУ направили на передовую в Курскую область инструкторов из стран НАТО.

Один из офицеров пояснил, что получил соответствующую информацию от пленного британского наемника в ходе допроса.