Юрист объяснил опасность переводов на рынках

Юрист Хаминский: оплата переводом на рынке может привести к уголовному делу

Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может грозить обвинением в участии в финансировании экстремизма или терроризма. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Хаминский напомнил, что последнее время торговля такими товарами на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. У продавцов на рынках и в небольших магазинах есть номер карты, на который покупатель может отправить деньги.

Юрист отметил, что подобные платежи не имеют персональной идентификации, и покупатели не получают кассовый чек, хотя такие транзакции являются довольно удобными для них.

Он также подчеркнул, что такие счета обычно открываются физическими лицами для личных операций, а в российском законодательстве нет прямых запретов на использование личных счетов или карт продавцом для осуществления бизнес-расчетов.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2020 года были осуждены 150 человек за пособничество терроризму, и количество подобных дел растет по всей стране. Рост арестов по этой статье в столице начался после теракта в «Крокус Сити Холле». Людей привлекают к уголовной ответственности за переводы террористическим организациям либо за любое другое содействие.