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07:11, 15 декабря 2024Интернет и СМИ

Юрист объяснил просьбу мошенников предоставить номер СНИЛС

Юрист Адамс: мошенники могут оформить на микрозайм с номером СНИЛС жертвы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс заявил «Газете.Ru», что мошенники узнают номер СНИЛС жертвы, чтобы воспользоваться им для различных манипуляций.

Главная и очевидная цель мошенников — получить доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Если они располагают вашим СНИЛС, это значительно упрощает процесс как восстановления, так и взлома учетной записи.

С помощью «Госуслуг» можно получить доступ к важным персональным данным, таким как паспортная информация, адрес проживания, налоговые данные, а также информация о движимом и недвижимом имуществе.

Например, злоумышленники могут попытаться оформить субсидии от имени жертвы, подав ложные заявки на государственные выплаты, или даже изменить регистрационные данные, что может привести к серьезным проблемам для их владельца.

Еще одна распространенная схема — оформление микрозаймов. Компании, выдающие небольшие кредиты, обычно просят минимального набора данных для идентификации клиента, и номер СНИЛС нередко оказывается одним из таких ключевых элементов.

Ранее глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин ы россиян о новогодних схемах мошенников. По его словам, злоумышленники могут использовать тот факт, что часть граждан получают выплаты в конце года.

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