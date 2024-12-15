Зеленский отказался разговаривать с Орбаном

МИД Венгрии Сийярто: Зеленский отказался созваниваться с Орбаном 11 декабря

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но тот ответил отказом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

По словам Сийярто, инцидент произошел 11 декабря — в день, когда Орбан общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсуждали возможность рождественского перемирия и обмена пленными. Затем премьер-министр хотел позвонить президенту Украины, но получил отказ.

Петер Сийярто назвал действия Киева «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии». По словам главы МИД Венгрии, он уведомил о возможности разговора лидеров двух стран главу МИД Украины Андрея Сибигу и главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Однако оба отказали.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной», — рассказал 12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия согласилась на масштабный рождественский обмен пленными с Украиной, а Киев отказался. Орбан подчеркнул, что возможный обмен пленными мог бы «осчастливить сотни или тысячи людей».