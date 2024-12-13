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10:06, 13 декабря 2024Мир

Орбан высказался об обмене пленными между Россией и Украиной

Орбан: Украина отказалась от обмена пленными с РФ, но надежда на это сохраняется
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Россия согласилась на масштабный рождественский обмен пленными с Украиной, а Киев отказался, но надежда на это сохраняется. С таким утверждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще сохраняется», — сказал он.

Орбан добавил, что возможный обмен пленными может «осчастливить сотни или тысячи людей».

Ранее Виктор Орбан сообщил, что предложил Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

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