52-летняя женщина узнала тайну ушедшего из дома мужа и объяснила его странное поведение

К эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратилась 52-летняя женщина, чей муж год назад ушел из дома и начал вести себя странно. Ее письмо и совет, который ей дала эксперт, опубликовало издание The Sun.

Женщина рассказала, что они с мужем поженились 26 лет назад и у них есть две взрослые дочери. Однажды женщина вернулась домой и увидела ожидающего ее с собранными чемоданами супруга. Мужчина заявил, что ему нужно разобраться в своих мыслях, и ушел из дома. По словам жены, весь год он хотел то вернуться домой, то остаться жить у матери. Впоследствии выяснилось, что у него есть любовница, с которой он вместе работает.

«Он подал документы на развод, но однажды пришел и сказал, что скучает по мне. Но теперь, когда я узнала про его роман, все встало на свои места. Он использует меня как запасной аэродром», — написала жена.

Сандерс ответила, что женщина, скорее всего, еще любит мужа и надеется на его возвращение. «Он пользуется вашими чувствами. Хоть это и трудно, но вам нужно признать, что вы позволяете ему вытирать о вас ноги. Любовь может быть настоящим наркотиком, но попытайтесь трезво увидеть то, как он с вами обращается, а не то, каким вы хотите его видеть», — посоветовала эксперт по отношениям.

Специалистка добавила, что читательница заслуживает партнера, который будет любить ее всем сердцем.

Ранее Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.