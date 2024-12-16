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08:31, 16 декабря 2024Забота о себе

54-летняя женщина раскрыла секрет успешной сексуальной жизни с молодым любовником

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

54-летняя британская секс-колумнистка Карен Крыжанович раскрыла секрет успешной сексуальной жизни с любовником, который на десять лет моложе нее. Ее советы опубликовало издание Daily Mail.

По словам Крыжанович, прежде всего в этом возрасте необходимо принять тот факт, что тело меняется, не забывать про назначения врача и при необходимости использовать во время секса вспомогательные средства, например, лубриканты или секс-игрушки.

При этом секс-колумнистка отметила, что у периода после начала климакса есть и преимущества. «Больше уверенности, больше независимости и отсутствие менструации. Сделайте приоритетом заботу о себе: запишитесь на массаж, отправьтесь на танцпол и займитесь своей жизнью», — призвала она.

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Кроме того Крыжанович, посоветовала поддерживать сексуальную жизнь хотя бы с помощью мастурбации. «Оргазмы помогают тренировать вагинальные мышцы, сохранять смазку и укреплять тазовое дно. Польза оргазма для здоровья выходит за рамки просто физического воздействия — он также может улучшить настроение, уменьшить стресс, улучшить иммунную функцию и даже снизить аппетит, повысить эластичность тканей, уменьшить сухость и улучшить контроль над мочевым пузырем», — перечислила она.

Крыжанович добавила, что она находит способы подогреть у любовника ожидание близости: пробует секс в необычных местах, ведет эротическую переписку, а также практикует смену поз, совместный просмотр эротики и совместные эротические фото. Наконец, секс-колумнистка порекомендовала женщинам определить, какой именно сексуальный сценарий им подходит.

Это может означать приоритетность стимуляции клитора, сосредоточение внимания на действиях без проникновения или поиск удовольствия в одиночку без чувства вины и стыда. Речь идет о том, чтобы найти то, что приносит вам радость, а затем передать это своему партнеру

Карен Крыжановичсекс-колумнистка

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