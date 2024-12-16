Вокруг сверхмассивной черной дыры обнаружили гигантские магнитные петли

У сверхмассивной черной дыры в галактике NGC 1068 обнаружили магнитные петли

Международная группа астрономов обнаружила магнитные петли вокруг сверхмассивной черной дыры. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые сосредоточились на изучении водяных мазеров в галактике NGC 1068, которые излучают в радиодиапазоне на частоте 22 ГГц. Эти источники излучения позволяют наблюдать структуры, скрытые за плотными облаками пыли и газа, окружающими сверхмассивную черную дыру. Полученные данные подтвердили наличие гигантских магнитных полей, влияющих на аккреционные процессы и истечения в центральной области галактики.

Для выполнения наблюдений использовалась модернизированная сеть телескопов, включающая Очень большую решетку Карла Янски, Решетку со сверхдлинной базой и Телескоп Грин-Бэнк. Команда исследовала радиоконтинуум и распределение мазеров, обнаружив компактный радиоисточник, связанный с черной дырой, и протяженные слабые структуры. Мазеры распределяются вдоль нитей, образуя «бусины на нитке». Также выявлено смещение между радиоконтинуумом и распределением мазеров, что может указывать на магнитно-запущенные истечения.

Измерения поляризации мазеров впервые показали четкие доказательства существования магнитных полей, влияющих на структуры масштаба светового года. Векторы поляризации перпендикулярны нитям, что соответствует моделям, управляемым магнитным полем.

Полученные результаты подтверждают ключевую роль магнитных полей в процессах вокруг сверхмассивных черных дыр. Это открывает перспективы для изучения механизмов аккреции и взаимодействия излучения с магнитными структурами.