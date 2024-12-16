Анна Седокова снялась в ультракоротком кожаном платье в честь 42-летия

Певица Анна Седокова снялась в ультракоротком кожаном платье красного цвета

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном образе в честь 42-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница разместила ролик, в котором позировала лежа на диване в ультракоротком кожаном платье красного цвета, кружевных колготках и туфлях на высоких каблуках в тон наряду.

При этом сначала звезда держала в руках газету, а затем задула свечи на торте. «Получается, у меня сегодня день рождения. И этот год был для меня не прост…» — подписала она. В то же время специалисты уложили волосы певицы в локоны и нанесли яркий мейкап.

Ранее Седокова показала откровенное фото после развода. Звезда предстала в черном бархатном платье длины мини, оформленном глубоким V-образным декольте и разрезами на бедрах.