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14:12, 16 декабря 2024Россия

Белоусов призвал завершить формирование двух военных округов в ответ на расширение НАТО

Белоусов: нужно сформировать Ленинградский и Московский военные округа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В ответ на расширение НАТО необходимо закончить формирование Московского и Ленинградского военных округов. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, чьи слова приводит ТАСС.

«Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов — как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ», — сказал он.

Министр обороны России также добавил, что в связи с этим нужно уточнить численность Вооруженных сил страны.

5 марта 2024 года находящийся на тот момент на посту главы оборонного ведомства Сергей Шойгу объявил о создании Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, они появились из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса.

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