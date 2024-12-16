Блогер поел шаурму на ее исторической родине и описал блюдо фразой «в России вкуснее»

Блогер и путешественник Руслан Хосроев поел шаурму в Ливане и описал блюдо фразой «в России вкуснее». Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Россиянин заявил, что эта ближневосточная страна считается исторической родиной шаурмы. Более того, он отметил, что в Бейруте ее готовят практически на каждом шагу.

«Я возлагал на ливанскую шаурму большие надежды, но они рухнули после первого же похода в местное кафе, — добавил он. — Не знаю, может быть у них какой-то особый рецепт, но она оказалась очень сухой и пресной. Внутри было мало мяса и овощей».

По словам путешественника, последующие попытки найти вкусную шаурму в Ливане тоже не увенчались успехом. «С уверенностью могу сказать, что в России ее готовят гораздо лучше, — подчеркнул Хосроев. — Всем рекомендую попробовать ее в Перми, Владикавказе и Волгограде. А еще классную шаурму можно поесть в Тбилиси».

Ранее этот же блогер и путешественник назвал страну с лучшим отношением к россиянам. По мнению соотечественника, самыми доброжелательными и внимательными людьми оказались жители Бразилии.