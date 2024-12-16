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15:28, 16 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего гендиректора Соловецкого архипелага осудили за мошенничество

В Москве экс-гендиректору Соловецкого архипелага дали 5 лет за мошенничество
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Москве Тушинский районный суд приговорил бывшего генерального директора, реставратора одного из объектов культурного наследия островов Соловецкого архипелага Николая Белякова к пяти годам лишения свободы за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Беляков признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал фигуранта выплатить материальный ущерб в пользу потерпевшего.

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