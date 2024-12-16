Бывшего гендиректора Соловецкого архипелага осудили за мошенничество

В Москве экс-гендиректору Соловецкого архипелага дали 5 лет за мошенничество

В Москве Тушинский районный суд приговорил бывшего генерального директора, реставратора одного из объектов культурного наследия островов Соловецкого архипелага Николая Белякова к пяти годам лишения свободы за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Беляков признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал фигуранта выплатить материальный ущерб в пользу потерпевшего.

