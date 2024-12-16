Часть россиян предупредили об ухудшении погоды

МЧС: в Челябинской области ожидаются метель и гололедица

В Челябинской области в понедельник, 16 декабря, ожидаются метель и гололедица. Об ухудшении погоды часть россиян предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации источника, определяющим фактором станет атмосферный фронт высокого давления. «Облачно с прояснениями, небольшой снег, днем местами до умеренного. В отдельных районах метели, на дорогах гололедица от наката», — рассказали в пресс-службе ведомства. Юго-западный и южный ветры будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, порывы будут достигать до 20 метров в секунду. Что касается температуры воздуха в дневные часы, она составит минус 3-8 градусов. Жителей Челябинской области призвали быть особенно внимательными на дорогах и избегать скользких участков.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в начале недели в Мурманской области ударят морозы до минус 35-38 градусов Цельсия.