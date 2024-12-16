Дубинский потребовал рассмотреть в Верховной Раде вопрос о прекращении огня

Нардеп Дубинский требует рассмотреть в Раде вопрос о прекращении огня

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский требует рассмотреть в Раде вопрос о прекращении огня. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Обратился в Верховную Раду с требованием выдать мне подписные листы с целью созыва внеочередной сессии Верховной Рады для обсуждения вопроса остановки боевых действий», — написал нардеп.

При этом он заявляет, что отказал ему лично спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Причина — заседания парламента Украины с февраля 2023 года проводятся в формате непрерывного заседания.

Ранее Руслан Стефанчук призвал усилить санкции против России. «Санкционное давление на Россию должно быть существенно усилено, оно должно стать полным», — заявил спикер Верховной Рады.