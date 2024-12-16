Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 16 декабря 2024Бывший СССР

Эксперт назвал условие взятия стратегической инициативы в украинском конфликте Россией

Алехин: Россия завоюет стратегическую инициативу после взятия Покровска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия завоюет стратегическую инициативу на поле боя после взятия Покровска в Донецкой народной республике. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алехин, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Покровск — это очень важный логистический транспортный узел обороны противника. С потерей Покровска на этом направлении части и подразделения российской армии получают уже стратегическую инициативу», — сказал он. По словам военного, сейчас российские войска владеют оперативно-тактической инициативой, а в случае взятия под контроль населенного пункта они получат возможность осуществить прорыв и вести более решительные наступательные действия.

Алехин также подчеркнул, что в районе Покровска идут ожесточенные бои и отметил, что командование украинской армии перебросило на данный участок фронта свои наиболее подготовленные подразделения.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об освобождении поселка Шевченко в районе Покровска. По его словам, ситуация для Российской армии на этом направлении значительно улучшилась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «И пацанов погонят на убой». Путин — о возможной мобилизации 18-летних украинцев и переломе в зоне СВО

      На Западе указали на разрушительный удар для ВСУ

      Российский «Ланцет» прилетит во Вьетнам

      Мужчина превратил дом в подобие древнего дворца ради борьбы с заболеванием

      Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

      ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба КНДР

      Внешний вид Собчак с туфлями на ремнях оценили фразой «это уже перебор или шиза»

      Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС

      Российские военные заняли половину нового пакета санкций ЕС

      В ВСУ рассказали про провал контратаки под Красноармейском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше