Алехин: Россия завоюет стратегическую инициативу после взятия Покровска

Россия завоюет стратегическую инициативу на поле боя после взятия Покровска в Донецкой народной республике. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алехин, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Покровск — это очень важный логистический транспортный узел обороны противника. С потерей Покровска на этом направлении части и подразделения российской армии получают уже стратегическую инициативу», — сказал он. По словам военного, сейчас российские войска владеют оперативно-тактической инициативой, а в случае взятия под контроль населенного пункта они получат возможность осуществить прорыв и вести более решительные наступательные действия.

Алехин также подчеркнул, что в районе Покровска идут ожесточенные бои и отметил, что командование украинской армии перебросило на данный участок фронта свои наиболее подготовленные подразделения.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об освобождении поселка Шевченко в районе Покровска. По его словам, ситуация для Российской армии на этом направлении значительно улучшилась.