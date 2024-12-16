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15:59, 16 декабря 2024Экономика

Елку у ДК в российском городе украсили щукой

Елку у ДК в Бийске украсили щукой и «грустной гирляндой»
Полина Кислицына (Редактор)

Новогоднюю елку у Дворца культуры в Бийске Алтайского края украсили щукой. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о елке за «Городским Дворцом культуры». На записи, сделанной местной жительницей, видно, что на дереве висит половина тушки щуки. Помимо рыбы, в качестве украшений использовались несколько потрепанных мягких игрушек и гирлянда, которую пользователи соцсетей назвали грустной. «Это что-то ужасное. Представляешь, просто рыба! Половина рыбы. Я не знаю, для кого ее подвесили, для птиц, чтобы они обгладывали», — с возмущением и недоумением отметила автор видео.

В комментариях к публикации о висящей на елке щуке пользователи пошутили, что у администрации хватило денег лишь на такое украшение. Между тем представитель мэрии сообщил журналистам, что рыба на праздничном дереве появилась в результате чьей-то шутки, и вскоре своеобразный декор заменят правильными украшениями. «Она будет украшена до 27 декабря, как и все елки. По графику они распределены. Там будет проводиться освещение и украшение. А насчет щуки, непонятных игрушек и гирлянды — это, скорее всего, шутка жителей. Конечно, снимут. Просто кто-то пошутил», — заявил он.

Ранее в декабре стало известно, что елку с Патриарших прудов в Москве увезли как «недостойную». Один из работников коммунальных служб отметил, что дерево заменят новым.

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