ЕС в рамках антироссийских санкций разрешил разблокировку хранящегося в депозитариях

ЕС на фоне судов с россиянами разрешил разблокировку остатков в депозитариях

Принявший 15-й пакет антироссийских санкций Брюссель включил в перечень новых мер отступление, позволяющее разблокировать остатки денежных средств, хранящихся в центральных депозитариях Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в материалах Совета ЕС.

Поскольку «участившиеся судебные разбирательства и ответные меры в России приводят к аресту активов центральных депозитариев в ЕС», принятые решения позволят им получать с согласия компетентных органов государств-членов сообщества возможность использовать указанные средства «для выполнения юридических обязательств перед клиентами», указывается в посвященном санкциям пресс-релизе.

В конце ноября появление в ЕС механизма, позволяющего депозитариям «разморозить часть имеющихся у них денежных средств в условиях роста судебных разбирательств в России», анонсировал в публикации, посвященной планирующимся ограничениям, Bloomberg.

Европа включила в 15-й пакет санкций 54 физических и 30 юридических лиц из РФ, Китая и КНДР, а также 52 судна, которые на Западе считают российским «теневым флотом». Помимо этого в Брюсселе заявили о запрете признания или приведения в исполнение в ЕС решений российских судов, не позволяющих начать или продолжить судебное разбирательство вне юрисдикции РФ.