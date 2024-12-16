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12:11, 16 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ и МВД вышли на след двоих участников нападений на силовиков в составе банды Басаева

СК: задержаны двое членов банды Басаева за нападения на силовиков в Чечне
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемых в нападениях на российских военнослужащих в Чечне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На след бывших боевиков Хамидулы Япова и Минкаила Магамадова вышли оперативники ФСБ и центра «Э» Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федерального округу.

По данным следствия, Япов участвовал в нападении на силовиков 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Магамадов — был в составе банды при атаке военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которая была совершена 29 февраля 2000 года у села Улус-Керт. В боестолкновении с боевиками Басаева и Хаттаба положили головы 99 десантников и еще 32 бойца получили ранения.

Следователи предъявили обвинения Япову и Магамадову в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательство на жизнь военнослужащих. Оба заключены под стражу.

В октябре силовики схватили троих членов банды Басаева и Хаттаба по делу о нападении на псковских десантников.

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