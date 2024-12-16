Галка залетела в вытяжку и напугала жительницу Подмосковья

Спасатели помогли жительнице Подмосковья достать галку из кухонной вытяжки

Спасатели помогли жительнице Подмосковья достать галку из кухонной вытяжки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жительница Сергиево-Посадского округа обратила внимание на странный шум, доносящийся из кухонной вытяжки. Женщина отметила, что в ее вентиляционной трубе нет защитной сетки. Спасатели приехали, сняли нижнюю часть вытяжки, откуда вылетела перепуганная галка. Специалисты поймали ее с помощью покрывала и выпустили на улицу.

Ранее спасатели освободили замерзшую на пруду в Москве утку. О птице сообщили жители Орехово-Зуевского городского округа. Прибывшие на место специалисты подплыли к птице на надувной лодке и оценили обстановку. С помощью небольшого ломика они раскололи лед вокруг утки и освободили ее. Затем спасатели отогрели пернатое в своей одежде и отпустили на волю.