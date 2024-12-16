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13:20, 16 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с извинениями за фото с флагом

В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с имперским флагом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как члены экстремистской организации заставили двух молодых людей извиниться за опубликованное в социальных сетях фото с флагом Российской империи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

По данным следствия, речь идет о ЧП, которое произошло в республике. Там сторонники экстремистской организации угрожали двум молодым местным жителям применить насилие и заставили их принести публичные извинение за опубликованное в социальной сети фото с флагом Российской империи. Видео с извинениями потерпевших было распространено в сети.

Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя республиканского следственного управления представить доклад о первоначальных результатах. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержана женщина за осквернение и поджог флага России.

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