Пьяная женщина подожгла флаг России и была задержана

В Херсонской области задержали женщину за поджог флага России

В Херсонской области задержана женщина за осквернение и поджог флага России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Ей предъявлено обвинение по статье 329 («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2023 года 40-летняя местная жительница находилась в поселке Волынское Каховского района в состоянии алкогольного опьянения. Около здания администрации она сорвала государственный флаг Российской Федерации, бросила его в урну для мусора и подожгла.

Ранее сообщалось, что сжегшей паспорт россиянке ужесточили приговор.