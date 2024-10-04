Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 4 октября 2024Силовые структуры

Сжегшей паспорт россиянке ужесточили приговор

В Брянске суд ужесточил приговор сжегшей паспорт россиянке Хоффманн

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Брянский областной суд ужесточил наказание 22-летней россиянке Евгении Хоффманн, сжегшей паспорт и ударившей незнакомую женщину в лицо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд рассмотрел уголовное дело по апелляционному представлению гособвинителя на приговор в отношении Хоффманн и удовлетворил его. Женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее Советский районный суд Брянска ограничил свободу Хоффманн на два года и три месяца. Она признана виновной по части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений») и по статье 329 («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации») УК РФ.

1 января 2024 года осужденная сожгла свой паспорт с изображенным на нем Государственным гербом Российской Федерации. Также установлено, что ранее, утром 12 ноября 2023 года, в баре гостиницы «Брянск», будучи в состоянии алкогольного опьянения, она поссорилась с незнакомой женщиной и ударила ее головой в лицо.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      Маск поддержал премьера Венгрии в вопросе миграции

      Уничтоживший динозавров астероид оказался не единственным

      В ООН рассказали о новой угрозе для Ливана

      Белоусов обратился к установившим контроль над Угледаром солдатам

      Шансы БРИКС создать аналог евро оценили

      Раскрыт способ сохранить продуктивность в период магнитных бурь

      У известного блогера случился инсульт в прямом эфире

      Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 20 тысяч солдат

      Цукерберг обогнал Безоса в рейтинге богачей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше