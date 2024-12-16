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08:22, 16 декабря 2024Россия

Хинштейн объявил о выполнении своего обещания

Хинштейн: заседания правительства Курской области будут транслироваться онлайн
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / Global Look Press

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с сегодняшнего дня все заседания регионального правительства будут открытыми. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он выполнил свое обещание перевести работу в открытый режим и транслировать заседания онлайн. «Это важно для того, чтобы люди видели и понимали, чем занимается и, как работает областная власть!» — объяснил политик. Хинштейн добавил, что руководству области нечего скрывать от граждан и власть не имеет права прятаться в тиши кабинетов.

Первое открытое заседание начнется в 09:00 по московскому времени.

Ранее Хинштейн объявил, что жителей освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Плехово, Дарьино и Новоивановка в Курской области необходимо вывезти в безопасное место. По его словам, остававшееся там мирное население находилось в тяжелых условиях.

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