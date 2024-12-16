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07:56, 16 декабря 2024Россия

Хинштейн призвал эвакуировать жителей сел Плехово, Дарьино и Новоивановка. Оттуда ранее удалось выбить ВСУ

Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобожденных курских сел
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Жителей освобожденных сел в Курской области необходимо вывезти в безопасное место. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях», — отметил он. Хинштейн уточнил, что речь идет о селах Плехово, Дарьино и Новоивановка.

Также политик добавил, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают уверенно вытеснять украинских военных с российской территории.

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За неделю Россия вернула контроль над этими тремя населенными пунктами. Минобороны впоследствии показало кадры освобождения Дарьино, в сети также появилась видеозапись с разрушениями в Плехово.

Хинштейн назвал самую сложную задачу для властей Курской области

10 декабря Хинштейн рассказал, что сейчас самой сложной задачей для властей Курской области является восстановление населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ), и налаживание в них мирной жизни. Он также указал на большую нехватку диалога между властью и населением региона.

Он добавил, что ждет предложения регионального правительства по пересмотру восстановления жилья в приграничье. По его словам, люди не должны ждать выплат компенсации и сами искать подрядчиков. «Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем», — подчеркнул глава региона.

Также политик призвал своих подчиненных оперативно реагировать на атаки со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что чиновники, которые несут ответственность за восстановление жилья после обстрелов, должны приступать к работе сразу, а не откладывать ее на потом. «Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху (…) "волшебный пендель" сделает свое дело», — заявил он.

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ВСУ перебросили в Курскую область инструкторов НАТО

Российский офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья рассказал, что ВСУ перебрасывают инструкторов НАТО на передовую в Курской области. По его словам, соответствующую информацию озвучил на допросе пленный британский наемник. Сначала тот был инструктором на Западной Украине, после чего попал в Сумскую область и по итогу в Курскую. «При этом украинские солдаты, которых удалось взять в плен вместе с ним, говорят, что среди них также были наемники из скандинавских стран — предположительно, датчане», — заявил офицер. Он добавил, что у этих людей не удалось обнаружить документов или других опознавательных знаков, которые бы подтверждали их происхождение.

Также, по информации Ладьи, ВСУ используют бойцов территориальной обороны под Курском в качестве приманки для российских военных. Он отметил, что Россия продолжает наступать, а украинские войска намерены удержаться на позициях, отправляя свои резервы на задания с минимальным шансом вернуться живыми, например — выявить точки размещения российских солдат. Взятые в плен украинские военные рассказывали, что за побег с поля боя им угрожают расстрелом.

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