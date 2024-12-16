Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобожденных от ВСУ курских сел

Хинштейн: жителей освобожденных от ВСУ сел в Курской области нужно эвакуировать

Жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка в Курской области необходимо эвакуировать. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях», — отметил он. Хинштейн также добавил, что Вооруженные силы РФ продолжает уверенно вытеснять украинских военных с российской территории.

Ранее Хинштейн заявил, что сейчас самой сложной задачей для властей Курской области является восстановление населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ), и налаживание в них мирной жизни. Он также указал на большую нехватку диалога между властью и населением региона. По его словам, люди не должны ждать выплат компенсации и сами искать подрядчиков.