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04:46, 16 декабря 2024Россия

Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобожденных от ВСУ курских сел

Хинштейн: жителей освобожденных от ВСУ сел в Курской области нужно эвакуировать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка в Курской области необходимо эвакуировать. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях», — отметил он. Хинштейн также добавил, что Вооруженные силы РФ продолжает уверенно вытеснять украинских военных с российской территории.

Ранее Хинштейн заявил, что сейчас самой сложной задачей для властей Курской области является восстановление населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ), и налаживание в них мирной жизни. Он также указал на большую нехватку диалога между властью и населением региона. По его словам, люди не должны ждать выплат компенсации и сами искать подрядчиков.

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