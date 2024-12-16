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06:31, 16 декабря 2024Из жизни

Хиропрактик снимал обнаженных клиенток на скрытые камеры

В Канаде хиропрактик спрятал камеры в датчики дыма и снимал обнаженных клиенток
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Boxyray / Shutterstock / Fotodom  

В провинции Манитоба, Канада, разоблачен хиропрактик, снимавший обнаженных клиенток на скрытые камеры. Об этом сообщает CBC News.

Расследование в отношении хиропрактика Роберта Ститта началось после жалобы одной из пациенток. Женщина обратилась в Ассоциацию хиропрактиков Манитобы (MCA) и сообщила, что он допускал неуместные прикосновения во время приема. Узнав о жалобе, Ститт решил доказать свою невиновность, продемонстрировав видеозапись с приема.

Кадры оказались сняты одной из пяти скрытых камер, о которых посетительницы не знали. Четыре были замаскированы под датчики дыма, еще одно записывающее устройство было спрятано в потолке.

Следователь MCA Джеральд Шартье проверил другие записи, сделанные в кабинете хиропрактика, и нашел несколько видео с раздевающимися женщинами. В одном из роликов была видна оголенная грудь пациентки. При этом, как выяснилось, Ститт не спрашивал у посетительниц разрешение на съемку.

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Ститт пытался оправдаться тем, что повесил камеры для обеспечения своей безопасности. Будет ли он лишен лицензии, остается неизвестным, поскольку MCA придерживается политики конфиденциальности в отношении своих членов. К расследованию присоединилась полиция.

Ранее сообщалось, что в Великобритании электрик попал в тюрьму за то, что снимал на скрытые камеры секс и другие интимные занятия незнакомых людей. Он 10 лет использовал свою работу для того, чтобы прятать камеры в общественных туалетах и домах клиентов.

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