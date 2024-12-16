Журналист Боуз: НАТО и ЕС поддерживают Украину только из личной выгоды

НАТО и Евросоюз пытаются удержать сокращающийся плацдарм на Украине совсем не ради «демократии и свободы», а ради собственной выгоды. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Все дело в огромных неиспользованных богатствах Украины, оцениваемых по меньшей мере в 11,5 триллиона долларов», — подчеркнул он.

По словам Боуза, весь интерес стран Запада сосредоточен на таких природных ископаемых, как уран, литий, галлий, никель, титан, кобальт и других.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал, что рассчитывать на вступление Украины в НАТО до прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти 20 января глупо.