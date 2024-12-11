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12:50, 11 декабря 2024Бывший СССР

Предъявление Украине Байденом условия для вступления в НАТО объяснили

Политолог Блохин: глупо ожидать вступления Украины в НАТО до прихода Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Рассчитывать на вступление Украины в НАТО до прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти 20 января глупо, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Таким образом эксперт прокомментировал «Ленте.ру» предъявленное Киеву президентом США Джо Байденом условие для вступления в военный блок.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл условие для приглашения Украины в НАТО. По его словам, президент США Джо Байден пригласит Украину в НАТО, если в стране будет снижен призывной возраст до 18 лет.

«Сейчас существуют колебания как на Украине, так и в США. В условиях транзита власти никто не знает, что делать. Байден, с одной стороны, хочет накачать Украину по полной программе, так как неизвестно, что будет при Трампе. Следовательно, нет никаких гарантий. Украина тоже хочет получить поддержку от Запада и вступить в НАТО, ожидая изменений с приходом Трампа.»

Трамп придет к власти 20 января, и считать, что Украина войдет в НАТО до этой даты, глупо, это фантастика. Однако западные политики пытаются оказать давление на Зеленского и заставить его снизить порог мобилизационного возраста

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу нужно обеспечить вооружением войска Украины, а не требовать снижения призывного возраста. По его словам, не надо компенсировать нехватку оборудования молодостью солдат.

«Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — отмечал он.

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