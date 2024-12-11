Политолог Блохин: глупо ожидать вступления Украины в НАТО до прихода Трампа

Рассчитывать на вступление Украины в НАТО до прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти 20 января глупо, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Таким образом эксперт прокомментировал «Ленте.ру» предъявленное Киеву президентом США Джо Байденом условие для вступления в военный блок.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл условие для приглашения Украины в НАТО. По его словам, президент США Джо Байден пригласит Украину в НАТО, если в стране будет снижен призывной возраст до 18 лет.

«Сейчас существуют колебания как на Украине, так и в США. В условиях транзита власти никто не знает, что делать. Байден, с одной стороны, хочет накачать Украину по полной программе, так как неизвестно, что будет при Трампе. Следовательно, нет никаких гарантий. Украина тоже хочет получить поддержку от Запада и вступить в НАТО, ожидая изменений с приходом Трампа.»

Трамп придет к власти 20 января, и считать, что Украина войдет в НАТО до этой даты, глупо, это фантастика. Однако западные политики пытаются оказать давление на Зеленского и заставить его снизить порог мобилизационного возраста Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу нужно обеспечить вооружением войска Украины, а не требовать снижения призывного возраста. По его словам, не надо компенсировать нехватку оборудования молодостью солдат.

«Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — отмечал он.