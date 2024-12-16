Израильский удар по Сирии стал причиной тряски

В Сирии была зафиксирована тряска из-за удара Израиля по системам ПВО

Из-за удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийским системам противовоздушной обороны (ПВО) в провинции Тартус была зафиксирована тряска, сравнимая с землетрясением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Было что-то мощное, даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, удар пришелся на цементный завод, где располагались сирийские системы ПВО.

В ночь на 16 декабря силы ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам в сирийских провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс. В районах, подвергшихся бомбардировкам, произошли сильные взрывы.