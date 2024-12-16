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05:04, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая разозлилась из-за сравнения с Волочковой

Телеведущая Андреева: Волочкова находится не в форме и, кажется, пьет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева негативно отреагировала на сравнение с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП»).

Андреева опубликовала в соцсетях фотографию из бани. В комментариях ее подписчики отметили, что балерина часто выкладывает похожие снимки, однако подобное сравнение разозлило телеведущую.

«Волочкова тут причем? Она в последнее время явно не в форме. И, кажется, даже пьет. Так что ваше сравнение — это как ... в лужу. Бредятина», — написала она.

Ранее Волочкова прокомментировала идею проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед выступлениями. Танцовщица назвала такие тесты унизительными для звезд.

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