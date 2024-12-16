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00:14, 16 декабря 2024Мир

В Иране допустили казнь властей Израиля

Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: казнить власти Израиля юридически возможно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vlad Karkov / Globallookpress.com

Израильским властям может быть вынесен смертный приговоров в случае совместного суда стран-сторонников палестинского народа, законодательство которых предусматривает возможность казни. Об этом заявил замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади, его слова приводит агентство ISNA.

Он отметил, что на данный момент есть более пятидесяти пяти государств, где узаконена смертная казнь. «Поэтому две или три страны, поддерживающие палестинский народ и выступающие против преступлений израильского режима, могут собраться вместе, организовать совместный суд и... вынести смертный приговор этим чиновникам», — заявил Гариб-Абади.

Он добавил, что для проведения совместного суда необходимо единодушие государств-участников в этом вопросе и одобрение его
парламентами. При этом, как указал замминистра, насколько обязательным к исполнению будет этот смертный приговор — уже «другой вопрос».

Ранее МУС выдал ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». В ООН такое решение назвали высшим проявлением дипломатического терроризма.

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