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13:03, 16 декабря 2024Экономика

Лагард оценила шансы Европы одолеть инфляцию

Лагард: ставки ЕЦБ будут снижаться, так как близится победа над инфляцией
Кирилл Луцюк
Кристин Лагард

Кристин Лагард. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит снижать ставки. Об этом заявила его глава Кристин Лагард. Ее процитировало издание Bloomberg.

По ее словам, такая политика регулятора будет объясняться тем, что высокая инфляция уходит в прошлое, а ее целевой показатель в два процента выглядит все более достижимым.

Лагард подчеркнула, что точность экономических прогнозов повысилась, и чиновники могут сосредоточиться на управлении будущими рисками. При этом она признала, что инфляция все еще слишком высока, но предсказала ее скорое понижение.

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Что касается роста заработных плат, то в 2025 году он замедлится до трех процентов. Этот уровень в ЕЦБ считают, соответствующим его целям.

До этого Лагард подчеркивала, что европейский ЦБ пока не готов говорить о победе над инфляцией. Например, в ноябре темпы роста потребительских цен в еврозоне повысились до 2,3 процента.

А 12 декабря ЕЦБ снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.
Депозитная опустилась до трех процентов, базовая — до 3,15 процента, а маржинальная кредитная — до 3,4 процента. Европейский регулятор надеется, что в 2024 году средняя инфляция составит 2,4 процента, а в 2025 году — 2,1 процента.

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