Европейский центральный банк понизил ставки

ЕЦБ: три ключевые процентные ставки понижены на 25 базисных пунктов

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил снизить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщается на официальном сайте этого регулятора.

Депозитная ставка опустилась до трех процентов, базовая — до 3,15 процента, а маржинальная кредитная — до 3,4 процента.

В ЕЦБ подчеркнули, что его Совет управляющих полон решимости обеспечить устойчивую стабилизацию инфляции на среднесрочном целевом уровне в два процента. Там прогнозируют, что в 2024 году средняя инфляция составит 2,4 процента, а в 2025 году — 2,1 процента. Для 2026 и 2027 годов предсказываются значения в 1,9 и 2,1 процента соответственно.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард нашла способ уберечь Евросоюз от торговой войны с США во время президентства Дональда Трампа. По ее мнению, ЕС должен покупать больше товаров, произведенных в Соединенных Штатах. Лагард уверена, что глобальный экономический рост будет сведен на нет торговой войной.

В то же время, ЕЦБ напророчил еврозоне очередной долговой кризис. Его вызовут политическая неопределенность, отсутствие экономического роста и высокий государственный долг.