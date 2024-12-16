Лидера секты многоженцев посадили в тюрьму на 50 лет

В США лидера секты многоженцев Сэмюэла Бейтмана приговорили к 50 годам лишения свободы. Об этом сообщает Associated Press.

Бейтман пытался создать ответвление Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последних дней, практикующей многоженство, в штатах Аризона, Юта, Колорадо и Небраска. Он заявлял, что действует по приказу Бога, и забирал девочек и женщин из семей своих последователей-мужчин. Бейтман утверждал, что у него 20 «духовных жен», при этом десять их них были несовершеннолетними. С каждой из них у него был секс.

В августе 2022 года неравнодушные прохожие увидели, что в трейлере Бейтмана заперты дети. Они сообщили об этом сотрудникам полиции. Те обыскали автомобиль и нашли трех девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Они были закрыты в трейлере, в котором стояли импровизированный туалет, диван, походные стулья и не было вентиляции.

В ходе расследования полиция выяснила, что Бейтман незаконно перевозил детей из штата в штат в качестве сексуальных рабынь для себя и других мужчин. В похищениях девочек Бейтману помогали его взрослые «жены». Они скрывали его преступления и сами принуждали девочек к участию в групповом сексе.

«Вы забрали их из домов и семей и превратили в сексуальных рабынь, — заявил судья, обратившись к Бейтману. — Вы лишили их невинности и детства». После вынесения приговора трое пострадавших, дававших показания против него, обнимались и тихо плакали.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина решил стать «богом брака» и завел четырех жен. При этом мужчина по-прежнему не работает: он занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, а жены целиком обеспечивают его.

