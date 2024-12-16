Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в российском городе

Мужчина с ножом напал на девушек в Ростове-на-Дону, одна из них в реанимации

Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Одна из пострадавших в реанимации. Неизвестный пытался зарезать жительницу дома 11/6 на улице Венеры. «Грабить не стал. После ушел в сторону Орбитальной», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, таких случаев за день было несколько. Злоумышленник попал в объектив камер в подъезде.

Ранее в подмосковном городе Видное посетительницы алкомаркета напали на 22-летнюю девушку и ее десятилетнего брата. Как пишет Telegram-канал Mash, поводом для избиения стал взгляд, которая пострадавшая бросила на одну из незнакомок, находясь в очереди.