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22:11, 16 декабря 2024Силовые структуры

Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в российском городе

Мужчина с ножом напал на девушек в Ростове-на-Дону, одна из них в реанимации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Одна из пострадавших в реанимации. Неизвестный пытался зарезать жительницу дома 11/6 на улице Венеры. «Грабить не стал. После ушел в сторону Орбитальной», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, таких случаев за день было несколько. Злоумышленник попал в объектив камер в подъезде.

Ранее в подмосковном городе Видное посетительницы алкомаркета напали на 22-летнюю девушку и ее десятилетнего брата. Как пишет Telegram-канал Mash, поводом для избиения стал взгляд, которая пострадавшая бросила на одну из незнакомок, находясь в очереди.

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