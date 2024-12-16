Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 16 декабря 2024Россия

Под Москвой посетительницы алкомаркета напали на девушку и ее десятилетнего брата

Mash: в Видном посетительницы алкомаркета избили девушку и ее 10-летнего брата
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном городе Видное посетительницы алкомаркета напали на 22-летнюю девушку и ее десятилетнего брата. Как пишет Telegram-канал Mash, поводом для избиения стал взгляд, которая пострадавшая бросила на одну из незнакомок, находясь в очереди. Потасовка попала на видео.

На представленном ролике видно, как три женщины тащат за волосы клиентку магазина, которая чем-то им не понравилась. За девушку пытается вступится брат-подросток. Однако участницы конфликта толкают его в снег и начинают наносить удары.

Как утверждает Mash, на драку двух подруг подговорила третья. Последняя была недовольна тем, как в очереди пострадавшая смерила ее взглядом.

22-летнюю россиянку и ее родственника доставили в больницу. Врачи диагностировали у обоих сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Иркутске парень и девушка набросились с кулаками на прохожую.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «И пацанов погонят на убой». Путин — о возможной мобилизации 18-летних украинцев и переломе в зоне СВО

      На Западе указали на разрушительный удар для ВСУ

      Российский «Ланцет» прилетит во Вьетнам

      Мужчина превратил дом в подобие древнего дворца ради борьбы с заболеванием

      Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

      ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба КНДР

      Внешний вид Собчак с туфлями на ремнях оценили фразой «это уже перебор или шиза»

      Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС

      Российские военные заняли половину нового пакета санкций ЕС

      В ВСУ рассказали про провал контратаки под Красноармейском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше