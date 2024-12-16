Под Москвой посетительницы алкомаркета напали на девушку и ее десятилетнего брата

Mash: в Видном посетительницы алкомаркета избили девушку и ее 10-летнего брата

В подмосковном городе Видное посетительницы алкомаркета напали на 22-летнюю девушку и ее десятилетнего брата. Как пишет Telegram-канал Mash, поводом для избиения стал взгляд, которая пострадавшая бросила на одну из незнакомок, находясь в очереди. Потасовка попала на видео.

На представленном ролике видно, как три женщины тащат за волосы клиентку магазина, которая чем-то им не понравилась. За девушку пытается вступится брат-подросток. Однако участницы конфликта толкают его в снег и начинают наносить удары.

Как утверждает Mash, на драку двух подруг подговорила третья. Последняя была недовольна тем, как в очереди пострадавшая смерила ее взглядом.

22-летнюю россиянку и ее родственника доставили в больницу. Врачи диагностировали у обоих сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Иркутске парень и девушка набросились с кулаками на прохожую.